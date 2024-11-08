Чешский холдинг PPF продал долю в московском торговом центре «Метрополис»

Чешский в Чехии холдинг PPF продал свою долю в крупном торгово-офисном центре «Метрополис» в Москве.

Таким образом PPF избавился от одного из ключевых активов российской недвижимости, сообщает издание Deník N.

«В прошлом холдинг PPF предпринимал очень многообещающие шаги по реализации ряда проектов в сфере недвижимости, став ключевым игроком на российском рынке. Но постепенная покупка доли в торгово-офисном комплексе «Метрополис» площадью 110 000 м² в период с 2015 по 2018 год стала экстраординарным событием. И не только из-за размеров и стратегического расположения на севере Москвы, недалеко от станции метро и дороги в международный аэропорт Шереметьево, но также из-за предполагаемой суммы сделки, которая только при приобретении только первых двух зданий составила девять миллиардов крон. В итоге холдинг Келлнера купил менее 50% акций комплекса, состоящего из трех зданий», – пишет Deník N.

По данным издания, в июне этого года, PPF с большим убытком продал свою флагманскую недвижимость – «Бизнес-центр на Войковской». При этом прямой продажи не произошло: PPF пришлось избавиться от нескольких кипрских компаний, через которые холдинг владел российской площадкой.

Продажа комплекса «Метрополис» стала частью стратегии PPF по уходу с рискованных рынков, прежде всего из России, где условия ведения бизнеса существенно усложнились из-за санкций, введенных после вторжения на Украину.