Последнее обновление: 06.11.2024 12:07

Япония запустила на орбиту деревянный искусственный спутник

Японские ученые запустили на орбиту первый в истории искусственный спутник, созданный из дерева.

Он был доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а позже был выведен на орбиту на высоте примерно 400 км над Землей, где пробудет полгода.

Спутник должен продемонстрировать, как древесина ведет себя в космосе и можно ли ее использовать во время миссий на Луну и Марс. Ученые хотят доказать, что деревянные спутники могут заменить металлические, которые загрязняют атмосферу Земли.

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