Последнее обновление: 12.06.2018 12:38

Япония произвела успешный запуск разведывательного спутника IGS Radar 6

Японское аэрокосмическое агентство JAXA произвело успешный запуск спутника ​IGS Radar 6, говорится в пресс-релизе агентства.

Этот спутник является частью программы по запуску на орбиту планеты разведывательных аппаратов.

Запуск был произведен с космодрома Танэгасима в Восточно-Китайском море. Носителем выступила ракета H-2A, разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries. JAXA подтвердило, что запуск произошел в соответствии с запланированными показателями. Отделение аппарата от ракеты-носителя прошло в штатном режиме.

Как отмечает портал Spacefligt, IGS Radar 6 стал очередным спутником, запущенным по программе IGS — «Спутники сбора информации» (The Information Gathering Satellite). Эта программа была запущена после ракетных испытаний КНДР в 1998 году и возникновения ракетной угрозы для Японских островов. Управление аппаратами IGS ведет японский Центр спутниковой разведки, работающий в интересах армии страны. IGS Radar 6, разработанный Mitsubishi Electric, стал 16-м спутником, запущенным по этой программе. Предыдущий запуск был произведен в феврале.

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