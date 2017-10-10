Последнее обновление: 10.10.2017 11:13

Япония запустила четвертый спутник для создания собственной системы GPS

Япония запустила спутник Michibiki-4, который стал четвертым космическим аппаратом, предназначенным для создания японской системы глобального позиционирования (GPS). Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным JAXA, спутник был успешно выведен на орбиту. Он отделился от тяжелой ракеты-носителя H-2A на высоте около 270 км через 28 минут после набора высоты. Запуск ракеты состоялся на космодроме острова Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Предыдущий спутник Michibiki-3 был запущен 19 августа.

В 2018 году четыре спутника Michibiki будут использоваться в японском аналоге системы GPS, получившем название QZSS. Эта система позиционирования имеет высокую степень шифрования сигналов, в дальнейшем власти Японии намерены переключить на использование QZSS вооруженные силы и спецслужбы. К 2023 году JAXA намерена использовать семь спутников.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование