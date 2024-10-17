В России зафиксировали рекордный дефицит кадров за всю историю

Обеспеченность кадрами в России в третьем квартале 2024 года еще раз обновила минимум за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Центробанк России по итогам мониторинга предприятий, в котором приняло участие 13 300 компаний.

Наиболее острый дефицит кадров продолжают испытывать российские обрабатывающие предприятия, производящие продукцию инвестиционного и потребительского назначения.

Планы российских компаний по найму на четвертый квартал тоже стали более сдержанными, но они все равно собираются увеличивать численность работников.

Число предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжило увеличиваться, и пока неясно, что может переломить этот тренд, особенно учитывая решение увеличить численность военнослужащих, прокомментировали результаты мониторинга российские аналитики MMI.

"Усиление нехватки людей на предприятиях и дальше будет транслироваться в рост зарплат и цен, пока позволяют прибыли (они еще высоки) <...> в определенный момент компании могут начать сокращать производство, не в силах поддерживать его за счет уменьшающегося количества сотрудников", – отмечают аналитики.

В то же время загрузка мощностей предприятий в России в третьем квартале символически снизилась до 80,4%, что близко к рекордному значению (80,7% в конце 2023 года).

Экономическая активность РФ снова растет после замедления в последние четыре месяца. Индикатор бизнес-климата, который Центробанк России рассчитывает по данным опроса, в октябре снова вырос.