В Польше одобрили новую стратегию по миграции

Польское правительство 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы.

Как сообщил Офис премьер-министра страны Дональда Туска, она предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и более прозрачную визовую политику, в стратегии также речь идет о карте поляка.

В документе под названием «Комплексная и ответственная миграционная стратегия Польши на 2025-2030 годы» говорится, что сейчас в Польше находятся около 2,5 млн иностранцев с намерением остаться на долгий срок. При этом приоритетом должна быть безопасность государства: правительство стремится остановить нелегальную иммиграцию на восточной границе.

Польша не может позволить группам мигрантов, «организованных и контролируемых Россией и Беларусью», пересекать восточную границу под предлогом подачи заявлений о предоставлении убежища.

Среди других положений новой миграционной стратегии — прозрачная визовая политика, основанная на избирательном подходе.

«Это означает детальное регулирование правил въезда и пребывания иностранцев, в том числе в экономических или образовательных целях», - поясняет Офис польского премьера.

В стратегии предлагаются критерии доступа иностранцев к рынку труда Польши, чтобы они «восполняли пробелы в дефицитных профессиях и в то же время не создавали новых проблем для стабильной ситуации с занятостью в Польше». Одним из рисков притока трудовых мигрантов называется фиктивное трудоустройство, чтобы просто попасть на территорию Польши и шенгенской зоны.

В документе также поднимается вопрос о правилах ведения иностранцами предпринимательской деятельности в Польше.

Кроме того, миграционная стратегия предусматривает правила доступа мигрантов к высшему образованию в Польше. Он не может использоваться «исключительно с целью легкого легального въезда и проживания» в стране, подчеркнули авторы.

Появились и пункты об интеграции иммигрантов: здесь ключевым является принятие «иностранцами норм и правил, действующих в польском обществе».

Будут также ужесточены требования для получения польского гражданства: введен «гражданский тест», потребуется знание польского языка. Пересмотрят и процедуры предоставления статуса репатрианта и «карты поляка».