Последнее обновление: 25.06.2018 13:38

Премьер Польши призвал Европу помогать мигрантам на месте

Европа не сможет принять всех мигрантов и поэтому должна помогать им в местах исхода, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в ходе дебатов о будущем ЕС.

"Мы можем задать вопрос, сколько человек из Африки мы можем принять. Миллион? Десять миллионов? Сто миллионов? Там миллиард 100 тысяч людей, которые нуждаются в помощи", - сказал Моравецкий.

Он пояснил, что именно по причине невозможности принять всех желающих Польша настаивает на программах помощи населению проблемных стран на месте.

"Мы решили работать над другим форматами. Усилить границы и развивать программы на месте, стараясь избегать миграции людей", - сказал польский премьер.

Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.

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