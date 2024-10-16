В Беларуси данные пассажиров самолетов будут храниться в АИС ПДП два года

Постановлением Совета министров № 752 от 12 октября 2024 г. в новой редакции изложено Положение о порядке создания и ведения автоматизированной информационной системы персональных данных пассажиров (АИС ПДП) воздушных судов.

В частности, документом определен порядок:

создания, эксплуатации, развития и обслуживания информационной системы Министерства транспорта и коммуникаций, в которую перевозчики, осуществляющие международные воздушные перевозки пассажиров, обеспечивают передачу персональных данных пассажиров воздушных судов, покидающих и направляющихся в Беларусь, и иной информации о перевозке пассажиров;

информирования таких перевозчиков о пассажирах, которым будет отказано во въезде в Беларусь.

В качестве основных принципов, на которых создается и функционирует автоматизированная информационная система персональных данных пассажиров воздушных судов (АИС ПДП), выделены:

соблюдение конституционных прав граждан при автоматизированной обработке персональных данных;

обеспечение технологической возможности информационного взаимодействия существующих и вновь создаваемых информационных систем участников информационного взаимодействия;

обеспечение технологической независимости структуры АИС ПДП и ее функционирования от проводимых организационных и иных изменений деятельности участников информационного взаимодействия;

обеспечение при хранении и обработке в АИС ПДП, передаче (получении) с участием перевозчиков, оператора АИС ПДП и пользователей АИС ПДП защиты общедоступной информации, а также информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, в том числе обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности и сохранности информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

Положением установлено, каким образом формируются базы данных системы, что включают передаваемые перевозчиками персональные данные пассажиров и другая информация, как будет происходить информирование перевозчиков о пассажирах, которым отказано во въезде в Беларусь.

Срок хранения персональных данных пассажиров воздушных судов и информации о перевозке пассажиров в АИС ПДП составляет два года.

Постановление вступает в силу с 16 октября 2024 г.