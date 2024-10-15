Работающие в Беларуси пенсионеры будут получать пенсию в полном объеме

В Беларуси снимут ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров.

Как рассказал журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Юрий Сенько, эту меру поддержал Лукашенко.

Предлагаемая новация связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). В настоящее время для работающих пенсионеров сверх ИКЗ 1,3 пенсия не выплачивается. Таким образом, часть работающих пенсионеров фактически теряет долю пенсионных выплат, хоть и получая при этом заработную плату.

Теперь же это ограничение должно быть снято.

"Сегодня <...> полностью поддержана идея, и мы ожидаем выхода указа, который полностью снимет ограничения, которые касаются пенсии. То есть работник, если наниматель его сохраняет на рабочем месте, будет получать 100% своей честно заработанной пенсии и плюс 100% - заработную плату", - заявил председатель ФПБ, которого цитируют госСМИ.