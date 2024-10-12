Немецкий спецназ отправят охранять инфраструктуру на Балтике

Для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях будет задействовано морское оперативное подразделение немецкого спецназа GSG-9. Об этом сообщили немецкий телеканал ARD и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на информированные источники в органах безопасности.

По данным журналистов, решение о размещении спецназа в городе Нойштадте на Балтийском море, было принято лично министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"За счет такого местонахождения подразделение сможет быстрее реагировать на кризисные ситуации как в морях, так и на севере Германии", уточняет ARD. По данным источников телеканала, повышение мер безопасности связано с риском диверсий против инфраструктуры в морях, который стал очевиден после подрыва "Северных потоков".

Германия регулярно фиксирует активность "российских шпионских кораблей", которые "картографируют сеть трубопроводов и других подводных линий на дне Северного и Балтийского морей", уточнили в ARD.