В Берлине после ЧП во Франции усилили меры безопасности на ярмарках

Полиция Берлина усилила меры безопасности на местных рождественских ярмарках после стрельбы во французском Страсбурге, где погибли 3 человека, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.

"Меры действуют. Мы обмениваемся информацией с Федеральным ведомством уголовной полиции (BKA)", - сообщил представитель берлинской полиции.

По его словам, в настоящий момент нет сведений о том, что преступник имеет какие-либо связи с Берлином, меры предприняты в качестве предосторожности.

После нападения в Страсбурге террористическая угроза для Германии остается высокой, сообщили в BKA изданию Focus. Главным образом речь идет об " отдельных радикализованных персонах", которые "без масштабной подготовки и сети сторонников могут совершить атаку". Однако, как сообщили в BKA, нельзя исключать и "более крупные, централизованные планы нападения". "Нужно держать в поле зрения все возможные сценарии", - добавил он.

Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате инцидента погибли три человека, еще 13 получили различные ранения. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга. На поиски стрелка, сбежавшего с места преступления, были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.