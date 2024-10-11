Последнее обновление: 11.10.2024 13:46

ЦБ Южной Кореи снизил ставку впервые с мая 2020 года

Центробанк Южной Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с 3,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Уменьшение ставки стало первым с мая 2020 года.

Инфляция "продемонстрировала четкую тенденцию к стабилизации", рост задолженности домохозяйств замедлился, а риски на валютном рынке несколько снизились, отмечается в сообщении.

Банк Кореи также воодушевлен ожидаемым включением гособлигаций страны в расчет FTSE World Government Bond Index (WGBI).

Регулятор добавил, что будет внимательно оценивать темпы дальнейшего снижения ставки.

ЦБ считает, что темпы повышения потребительских цен останутся ниже 2% в текущем году. Прогноз на 2025 год составляет 2,1%. Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2% в этом и следующем году.

ВВП Южной Кореи, по оценке ЦБ, увеличится на 2,4% в 2024 году и на 2,1% в следующем году.



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