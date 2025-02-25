ЦБ Южной Кореи снизил базовую ставку до 2,75%

Банк Кореи во вторник понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение было принято на фоне дальнейшей стабилизации инфляции, снижения долговой нагрузки домохозяйств и слабого экономического роста.

В январе потребительские цены в Южной Корее выросли на 2,2%, среднесрочная цель центробанка - 2%.

Банк Кореи подтвердил прогнозы общей инфляции на этот год на уровне 1,9%, базовой - снизил до 1,8% с 1,9%.

На прошлом заседании Банк Кореи оставил ставку неизменной, хотя рынок ожидал снижения.