Суд ЕС подтвердил запрет на юридические услуги властям и фирмам РФ

Суд Евросоюза подтвердил запрет на юридические консультации для правительства России, а также для российских компаний и организаций. Эта ограничительная мера не нарушает Хартию ЕС об основных правах, постановил суд в Люксембурге 2 октября.

Тем самым европейские судьи отклонили иск адвокатов на запрет, который является составной частью санкционного пакета, принятого в октябре 2022 года в ответ на продолжающуюся войну России против Украины. Они указали, что санкции не запрещают юридические консультации в рамках судебных, административных и арбитражных разбирательств. Под запрет не подпадают и юридические консультации физическим лицам, сообщают зарубежные СМИ.

Суд также пояснил, что запрет, введенный в рамках санкций, преследует цели, служащие общественному благу, и не затрагивает саму суть основополагающей задачи юристов в демократическом обществе.

С иском в суд Евросоюза обратились бельгийские коллегии адвокатов и отдельные адвокаты, а также французские юридические ассоциации. Решение может быть оспорено в Европейском суде.