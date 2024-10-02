Израиль запретил генсеку ООН въезд в страну

Израильские власти запретили генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу въезд в страну. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Израиля.

Израильский МИД обосновал такой шаг тем, что Гутерриш не стал "однозначно осуждать" массовый ракетный удар Ирана по Израилю.

Иран накануне осуществил пуск около 200 ракет по различным целям в Израиле, назвав эту акцию ответом на убийство израильскими агентами главы политического крыла палестинской группировки "ХАМАС" в Тегеране, а также ликвидацию руководства шиитской группировки "Хезболла" в Бейруте в результате израильского авиаудара.

Ракетный удар по Израилю ознаменовал новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.