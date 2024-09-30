Последнее обновление: 30.09.2024 15:05

Биткойн может завершить сентябрь лучшим ростом для этого месяца в истории

Курс биткойна с начала сентября подскочил на 12,3%, что является лучшей динамикой для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году, по данным Dow Jones Market Data.

Поддержку биткойну оказали объявленные Китаем меры стимулирования экономики, а также ожидания новых снижений ключевой ставки Федрезерва.

С начала года криптовалюта прибавила 53,3%, однако стоит примерно на 10% меньше, чем рекордный максимум в $73,798 тыс., зафиксированный в марте.

По мнению старшего вице-президента StoneX Дэвида Крогера, сочетание китайских стимулов и смягчения денежно-кредитной политики в США приведет к увеличению глобальной ликвидности, тем самым создав благоприятную среду для биткойна и других рисковых активов.

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