Биткоин приближается к отметке в $100 тыс.

Утром 22 ноября биткоин обновил исторический максимум, поднявшись к отметке $99 300.

За последние сутки он подорожал на 2,1%, согласно CoinMarketCap.

Рост флагмана крипторынка сопровождается крупными притоками в торгуемые на биржах фонды (ETF). 21 ноября инвесторы вложили в продукты суммарно $1 млрд.

Среди альткоинов из топ-10 сильную восходящую динамику демонстрирует XRP — актив вырос на 27%. ETH прибавил в цене 8%. Solana обновила исторический максимум на отметках выше $260.

Рыночная капитализация биткоина достигла $1,958 трлн, вплотную подбираясь к Google.

Совокупная капитализация рынка составляет $3,3 трлн. Индекс доминирования биткоина находится на уровне 59,3%, ETH — 12,3%, согласно CoinMarketCap.

Криптовалютный индекс страха и жадности достиг 94 баллов, сигнализируя об «экстремальной жадности» на рынке.