Стоимость биткоина впервые за полтора года достигла отметки в $13 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в среду впервые с 20 января 2018 года достигла отметки в 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.20 биткоин дорожал на 11,6%, до 12,642 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 12%, до 12,66 тысячи долларов.

Несколькими минутами ранее цена криптовалюты впервые с 20 января 2018 года достигла отметки в 13 тысяч долларов.