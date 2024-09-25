Российские аэропорты планируют оснастить антидроновыми системами

Росавиация планирует начать работы по оснащению аэродромов системами обнаружения и подавления беспилотников с 2025 года. Об этом сообщил замруководителя ведомства Андрей Потемкин.

"Это заложено в планах, начиная с 2025 года, для аэродромов первой категории. Конфигурация наших действий, конечно, будет тесно увязана с бюджетным циклом", - сказал Потемкин, которого цитирует Интерфакс.

Операторы аэропортов вправе принимать решения по финансированию таких работ за свой счет, добавил он. Важно, чтобы это "не создавало угроз в виде помех для радиотехнического оборудования - как наземного, так и оборудования воздушных судов".

"На этот счет есть и решение ГКРЧ (Государственной комиссии по радиочастотам - прим.), и работа Роскомнадзора, и наши совместные методические рекомендации для тех, кто осуществляет организацию воздушного движения и эксплуатацию этого оборудования, чтобы совместно они работали безопасно", - сказал Потемкин.