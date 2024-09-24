Россия использует ИИ для влияния на выборы в США

Россия создает больше контента с помощью искусственного интеллекта с целью влияния на президентские выборы в США, чем любая другая страна. Об этом заявил представитель Офиса директора национальной разведки (ODNI), который говорил на условиях анонимности, передает Reuters.

По словам представителя разведки, это часть более широкой стратегии поддержки кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и дискредитации вице-президента Камалы Харрис.

Собеседник журналистов отметил, что Россия использует ИИ, чтобы создавать контент, направленный на повышение шансов Трампа и уменьшение популярности Харрис и Демократической партии. Это включает распространение конспирологических нарративов.

Как пояснил представитель ODNI, Россия является более опытным игроком, который имеет лучшее понимание американской избирательной системы и определяет соответствующие цели для влияния.

По его словам, одним из примеров является июльский случай, когда Министерство юстиции США сообщило о прекращении операции, связанной с использованием ИИ для распространения пророссийских сообщений в соцсетях.

Кроме России, для влияния на глобальные взгляды также используют ИИ Китай и Иран. Однако они пока не использовали его для вмешательства в выборы США, отметил официальный представитель разведки.