Путина исключили из списка самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time в пятницу, 20 апреля, опубликовал список ста самых влиятельных людей мира. В этом году в него впервые за пять лет не попал президент России Владимир Путин, он присутствовал в нем с 2014 по 2017 годы.

Среди самых влиятельных людей мира по версии Time так же, как и в прошлом году, не оказалось канцлера Германии Ангелы Меркель. Ранее журнал включал ее в этот список три раза подряд: в 2016, 2015 и 2014 годах.

В списке в категории "Лидеры" в этом году - президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, глава Франции Эмманюэль Макрон, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, а также лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин.

Журнал Time составляет список самых влиятельных людей мира с 1999 года. За это время Владимир Путин попал в него шесть раз, в 2007 году журнал также присудил ему звание "Человек года".

В 2015 году это звание получила Ангела Меркель. Всего в списке самых влиятельных людей мира Меркель фигурировала восемь раз.