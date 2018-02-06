В конгрессе одобрили публикацию досье демократов по «российскому делу»

Комитет конгресса США по разведке единогласно проголосовал за публикацию доклада демократов с опровержением обвинений республиканцев в злоупотреблениях ФБР и Минюста при расследовании «российского дела», заявил замглавы комитета Адам Шиф.

Шиф добавил, что документ уже отправлен на согласование в Белый дом, а администрации президента США Дональда Трампа будет «очень сложно» заблокировать его. Согласно законодательству, решение о публикации документа глава государства должен принять в течение пяти дней.

О требовании Демократической партии опубликовать опровержение, ​составленное в ответ на документ республиканцев о злоупотреблениях в ФБР и Минюсте при расследовании «вмешательства» России в выборы президента США, стало известно 5 февраля. Как заявил сенатор-демократ от штата Нью-Йорк, член комитета по разведке Чарльз Шумер, для «справедливости» после публикации досье республиканцев должна быть также опубликована и служебная записка демократов. После этого, по его мнению, должны быть выслушаны обе стороны спора.

Дело касается секретного досье о «связях» Трампа с Кремлем, расследование которых проводит Минюст США. 31 января в Белом доме заявили, что начали рассмотрение этого документа, а 2 февраля с согласия комитета по разведке конгресса он был обнародован. Основным его положением является то, что досье бывшего сотрудника MI6 Кристофера Стила, ставшее поводом для ФБР начать следственные действия против Трампа и опубликованное изданием BuzzFeed в январе 2017 года, оказалось непроверенным. В досье говорилось о наличии у Москвы компромата на Трампа, Позже Washington Post обнародовала данные, что досье было подготовлено компанией Fusion GPS, которая и наняла Стила, по заказу главного соперника Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон и Демократической партии. Трамп неоднократно называл досье на него фальшивкой и примером «тотальной политической охоты на ведьм».