Производство промпродукции в Минске за 8 месяцев увеличилось на 10,4%

В январе-августе 2024 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 20 905 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,4% к уровню января-августа 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 12,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство осталось на уровне прошлого года.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 21,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,8%,