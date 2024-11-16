Рост промпроизводства в Беларуси за 10 месяцев замедлился до 6,2%

В январе-октябре 2024 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 168,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,2% к январю-октябрю 2023 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4%, в обрабатывающей промышленности – на 6,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,4%.

При этом в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство осталось на уроне прошлого года.