Рост промпроизводства в Беларуси в I полугодии замедлился до 7,1%

В I полугодии 2024 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 100,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню первого полугодия 2023 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,8%, в обрабатывающей промышленности – на 7,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,7%.

Индекс промышленного производства в июне 2024 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 102,6%.