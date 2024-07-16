Последнее обновление: 16.07.2024 17:00

Рост промпроизводства в Беларуси в I полугодии замедлился до 7,1%

В I полугодии 2024 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 100,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню первого полугодия 2023 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,8%, в обрабатывающей промышленности – на 7,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,7%.

Индекс промышленного производства в июне 2024 г. по сравнению с июнем 2023 г. составил 102,6%.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование