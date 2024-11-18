Производство промпродукции в Минске за 10 месяцев увеличилось на 9,8%

В январе-октябре 2024 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 26 566,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,8% к уровню января-октября 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 11,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,7%.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 19%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 03%,