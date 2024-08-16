Промпроизводство в Беларуси за 7 месяцев выросло на 7,5%

В январе-июле 2024 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 116,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,5% к уровню января-июля 2023 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,7%, в обрабатывающей промышленности – на 7,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,7%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,5%.

Индекс промышленного производства в июле 2024 г. по сравнению с июлем 2023 г. составил 109,9%.