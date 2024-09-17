Строительство завода Intel по производству чипов в ФРГ приостановлено

Американская компания Intel, борющаяся с убытками, отложила строительство завода в немецком городе Магдебург приблизительно на два года. Об этом заявил гендиректор Intel Пэт Гелсингер.

Еще несколько месяцев назад он говорил о том, что на немецком заводе будут использоваться передовые производственные технологии, с помощью которых Intel догонит своих конкурентов. Церемония закладки первого камня завода была запланирована в этом году. Ожидалось, что производство начнется в 2027 или 2028 году.

Инвестиции в завод Intel в Магдебурге оценивались в €30 млрд. К тому же, правительство ФРГ обещало предоставить компании дополнительную госпомощь в размере €9,9 млрд.

Однако за последний квартал концерн понес миллиардные убытки, и аналитики не ожидают улучшения ситуации. В начале августа гендиректор Intel объявил о сокращении 15 тысяч рабочих мест - это около 15% от общего числа сотрудников. В то же время компания вкладывается в строительство заводов в США, где, как ожидается, Intel будет производить чипы совместно с Amazon.