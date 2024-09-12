Россия за сутки нанесла удары по энергообъектам в шести областях Украины

За последние сутки российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в шести областях страны: Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

В частности, в Донецкой, Сумской и Черниговской областях были повреждены несколько электроподстанций и воздушные линии, в результате чего отключалось энергоснабжение потребителей.

Компания ДТЭК проинформировала, что в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях водятся графики стабилизационных отключений (они производятся, когда уровень потребления превышает возможности сети).

С октября 2022 года Россия постоянно наносит удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, в результате чего были разрушены многие украинские электростанции.

Как уточняет Укрэнерго, за последние два года российские войска обстреливали энергообъекты больше тысячи раз, и только в этом году «было потеряно 9 гигаватт генерирующих мощностей».

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, российские военные также оккупировали несколько украинских электростанций (в том числе крупнейшую в Европу Запорожскую АЭС), производивших около 18 ГВт электроэнергии.