Украина может атаковать нефтегазовую инфраструктуру РФ в ответ

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру в ответ на удары по украинской энергосистеме в зимний период. Об этом заявил в интервью Politico министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины и, как ожидается, усилит физические атаки, когда станет холоднее и люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.

У него спросили, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе" на удары РФ, означать нацеливание Украины на огромную нефтегазовую инфраструктуру России, которая является крупнейшим двигателем ее экономики.

"Это было бы справедливо. Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру", - сказал министр.

Галущенко считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к скачку цен. Он подчеркнул, что другие производители могут компенсировать предложение.

"Атаки на инфраструктуру не будут столь критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти. Я имею в виду, что это то топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться", - утверждает министр.

Глава Минэнерго также призвал официальных лиц США ввести санкции в отношении российской атомной энергетики.