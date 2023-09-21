Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Россия снова начала наносить массированные удары по энергообъектам Украины

Во время массированной ракетной атаки утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины - это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Из-за ракетной атаки были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, энергоснабжение в магистральной сети "Укрэнерго" возобновлено. Сети облэнерго работают над питанием бытовых потребителей.

Кудрицкий добавил, что энергетиков эта атака не застала врасплох, подготовка и восстановление энергосистемы не прекращались с конца прошлого отопительного сезона.



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