Россия ночью атаковала Украину 69 дронами и ракетами

В ночь на четверг российские военные обстреляли территорию Украины 69 ракетами и дронами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно их данным, по Черниговской области был нанесен удар двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», запущенными из Курской области, а также авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области.

Украинские военные также пишут о запуске двух крылатых ракет Х-22/32 в направлении острова Змеиный в Черном море. Из 64 обнаруженных в небе над Украиной беспилотников типа «шахед» были сбиты 44 дрона, три «полетели назад в Россию», а еще четыре «локационно потеряны на территории Украины».

По состоянию на 09:00 по киевскому времени атака дронов продолжалась, сообщалось о четырех российских беспилотниках в небе над Украиной.