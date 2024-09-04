Россия атаковала Львов ракетами и "шахедами"

Ракетный удар по Львову был нанесен ранним утром в среду, 4 сентября. В результате три человека погибли, среди них 14-летняя девочка, не менее 25 человек были ранены. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Позднее мэр города Андрей Садовый проинформировал, что количество погибших возросло.

По его словам, по состоянию на 09:00 известно о семи погибших. Среди жертв атаки – трое детей.

Также более 30 человек травмированы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По свидетельствам очевидцев, около 5:40 по местному времени над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и видно зарево.

Во Львовской области во время российского удара 4 сентября произошло обесточивание на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

По данным компании, выведены резервные тепловозы, чтобы обеспечить перевозку.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за очередной российской атаки по Украине в воздух были подняты польские военные самолеты.