РФ ночью атаковала Украину ракетами разных типов и "шахедами"

В ночь на 4 сентября РФ нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 29 целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

ВС обнаружили и осуществили сопровождение 42 воздушных целей:

две аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;

две крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

шесть крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;

три крылатых ракеты "Искандер-К" с территории аннексированного Крыма;

29 "шахедов" из Курской области РФ.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: четыре крылатых ракеты Х-101; три крылатых ракеты "Искандер-К"; 22 ударных беспилотника.

Шесть дронов локационно потеряно (вероятно, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы), один – улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.