Страны ОПЕК+ отсрочат увеличение добычи нефти на 2 месяца

Страны ОПЕК+ достигли договоренности об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи, которое планировалось с октября на 170 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Согласно одобренному в июне плану, 8 стран-добровольцев ОПЕК+ должны были с октября начать снятие ограничений в 2,2 млн баррелей в сутки. Так, в октябре добыча должна была увеличиться с 35,612 млн б/с в сентябре до 35,782 млн б/с в октябре.

Однако 3 страны допустили превышение объемов добычи в первые 7 месяцев текущего года, которые пообещали компенсировать постепенно до сентября 2025 года. Так, Ирак должен был дополнительно сократить в августе 90 тыс. б/, Казахстан - 49 тыс. б/с (данные за август еще неизвестны). В сентябре компенсация Ирка должна составить 95 тыс. б/с, Казахстана - 28 тыс. б/с. В октябре Ирак должен дополнительно сократить добычу на 95 тыс. б/с, Казахстан - на 265 тыс. б/с, Россия - на 10 тыс. б/с.

С учетом этих планов добыча в ОПЕК+ должна была даже снизиться в октябре на 67 тыс. б/с - с 35,49 до 35,42 млн б/с.