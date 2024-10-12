Последнее обновление: 12.10.2024 11:51

Страны ОПЕК+ в сентябре снизили добычу нефти на 0,5 млн б/с

Страны ОПЕК+ в сентябре сократили добычу нефти примерно на 0,5 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 40,23 млн б/с. Об этом говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

Снижение связано с приостановкой добычи на месторождениях в Ливии, а также с уменьшением иракского экспорта, объемов нефтепереработки и прямого использования нефти.

Подобная динамика ослабит давление на страны, которых в этом году все активнее призывают соблюдать квоты на добычу на фоне неопределенных перспектив спроса и увеличения производства за пределами ОПЕК+, отмечается в обзоре.

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