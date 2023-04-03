Ряд стран ОПЕК+ добровольно снизят нефтедобычу до конца 2023 года

Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, "в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка", объявили о дополнительном к октябрьскому решению сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года приняли решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с по сравнению с уровнем августа 2022 года. Предполагалось, что квоты будут действовать до конца 2023 года, если не изменится ситуация на рынке.

В начале февраля Россия, в отношении которой действуют санкции США и стран G7 на импорт нефти и нефтепродуктов, объявила о добровольном снижении на март добычи нефти на 500 тыс. б/с к уровню февраля, а недавно продлила свое решение еще на три месяца - на апрель-июнь.

В воскресенье, накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который рассматривает ситуацию на рынке и может рекомендовать всем членам ОПЕК+, принять решение о корректировке квот, ряд стран ОПЕК+ объявил о добровольном, скоординированном снижении нефтедобычи с мая по конец 2023 года, а Россия - продлила свое решение также до конца 2023 года.

Общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,65 млн б/с, из них по 500 тыс. б/с придется на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, передает Интерфакс.

Планы каждой страны примерно по снижению соответствуют квотам снижения, какие были бы, если бы все страны ОПЕК+ договорились о сокращениях на 2 млн б/с.

Страны не сообщают, от какого уровня будет отсчитываться снижение, но добыча большинства из них по последним раскрытым данным, в феврале находится примерно на уровне разрешенных октябрьских квот.

Между тем, власти США не считают планы по сокращению нефтедобычи рядом стран ОПЕК+ хорошей идеей, учитывая текущую неопределенность на рынке.

"Мы продолжим работать со всеми производителями и потребителями, чтобы энергетические рынки поддерживали экономический рост и цены для американских потребителей снижались", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности.

Wall Street Journal отмечает, что это решение знаменует собой еще один момент, когда Саудовская Аравия, когда-то надежный партнер США в сфере безопасности, противопоставляет энергетическую политику Вашингтону, в то время как Запад противостоит России из-за ее действий на Украине. США стремились сократить доходы России - одного из крупнейших производителей нефти и газа в мире - с помощью санкций и ограничения цен, но действия ОПЕК+ помогли поддерживать цены на нефть на протяжении большей части 2022 года.