Аналитики понизили прогноз стоимости меди и алюминия на 2025 год

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. резко понизили прогноз стоимости меди на 2025 год, отметив, что повышения спроса на металл, которого они ожидали, пока не предвидится, поскольку кризис на китайском рынке недвижимости затягивается.

Согласно новому прогнозу Goldman, средняя цена меди в следующем году составит $10,1 тыс. за тонну. Четыре месяца назад эксперты инвестбанка ожидали подъема стоимости меди до рекордных $15 тыс. за тонну.

"Ралли на рынке меди откладывается", - говорится в обзоре Goldman, который цитирует газета Financial Times. Аналитики отмечают, что темпы снижения спроса на металл в Китае усилились в последние несколько месяцев.

"Мы считаем, что, с учетом сохранения проблем в сфере недвижимости КНР, опустошение запасов меди и, соответственно, повышение цен на металл произойдет намного позже, чем мы полагали ранее", - написали эксперты.

Цена меди на LME во вторник опустилась на 2,6%, до $8947,5 за тонну. Это привело к резкому падению котировок акций горнодобывающих компаний.

Стоимость металла поднималась выше $11 тыс. за тонну в мае этого года, однако с тех пор подешевела почти на 20%. Глобальные запасы меди находятся на максимуме за 4 года, а в Китае они этим летом достигали самого высокого значения с марта 2020 года, то есть со времен пандемии COVID-19.

Аналитики Goldman также понизили прогноз цены алюминия на 2025 год - до $2540 за тонну с $2850 за тонну.