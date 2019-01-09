Цены на железную руду могут понизиться до $60 за тонну - Goldman Sachs

В течение следующих шести месяцев цены на железную руду могут понизиться до $60 за тонну, говорится в аналитической заметке Goldman Sachs Group Inc.

В декабре спотовые цены на желруду выросли на 11%, что стало рекордным приростом более чем за год, отмечают аналитики Goldman Sachs. При этом сырье продолжало дорожать даже на новостях о признаках замедления роста экономики в Китае, крупнейшем ее потребителе, пишет Bloomberg.

"Цена в $75 за тонну не может быть постоянной по двум причинам, - говорится в обзоре Goldman Sachs. - Первое - рост цен был частично вызван складированием сырья в ожидании Китайского нового года. Во-вторых, его поставки должны увеличиться в 2019 году".

Спотовые цены на руду с 62-процентным содержанием железа 7 января достигли рекордных с 19 ноября $74,7 за тонну.

Эксперты Morgan Stanley также ожидают падения цен на руду: после подорожания "у нас медвежьи настроения. Так, ожидаемое снижение производства стали и рост морских поставок в итоге опустят цены до $60-65 за тонну".

В этом году эксперты прогнозируют, в частности, повышение отгрузки железной руды бразильской Vale, продолжающей наращивать объемы добычи на руднике S11D, а также Anglo American Plc c Minas-Rio.