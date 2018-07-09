S&P повысило прогноз цен на никель и медь в 2020 году

Аналитики Standard & Poor's Global Ratings повысили прогноз цен на никель и медь, сохранили оценки для других металлов.

Как ожидается, никель может подорожать до $14 тыс. за тонну в 2020 году, что на 8% превышает предыдущий прогноз. Это обусловлено сокращением производства в ряде крупных стран, а также повышением выпуска нержавеющей стали в Китае и оптимистичными ожиданиями в отношении рынка электромобилей, говорится в сообщении международного рейтингового агентства.

По оценкам экспертов, цены на медь могут подняться к 2020 году до $7 тыс. за тонну, что на 3% лучше прежнего прогноза. Ожидаемый дефицит металла и "стабильно высокий промышленный спрос со стороны крупнейших экономик, особенно, в Китае", отмечается в отчете S&P GR.

Основным источниками рисков, которые могут оказать влияние на прогноз, являются растущие процентные ставки и торговая война между США и Китаем.

Медь в ходе торгов в понедельник подорожала на 2,3%, до $6,424 тыс. за тонну, после падения в конце прошлой недели до минимальной отметки с июля 2017 года. Цена никеля поднялась на 0,2% - до $13,975 тыс. за тонну.