Израиль сохранит присутствие своих войск в Филадельфийском коридоре

Кабмин Израиля принял решение сохранить присутствие израильской армии в Филадельфийском коридоре. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Согласно информации, решение было одобрено большинством голосов. При этом министр обороны Йоав Галант выступил против, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир воздержался от голосования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости сохранить контроль над коридором. По его словам, атака ХАМАС 7 октября стала возможной, поскольку Израиль не контролировал Филадельфийский коридор.