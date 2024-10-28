Армия Израиля завершила рейд против ХАМАС в больнице на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении рейда на севере сектора Газа на территории больницы "Камаль Адван".

По данным израильской стороны, больница служила командным пунктом группировки ХАМАС, пишет The Times of Israel.

Во время рейда были задержаны десятки боевиков ХАМАС, которых переправили в Израиль для допросов. Кроме того, во время боевых действий вокруг больничного комплекса удалось ликвидировать еще 20 боевиков.

В ЦАХАЛ отметили, что перед рейдом помогли пациентам и медперсоналу покинуть здание, обеспечили сохранность важнейшего оборудования. Также эвакуировали сотни гражданских лиц, укрывавшихся в больнице.

По информации ЦАХАЛ, в здании хранились деньги, вооружение и принадлежащие ХАМАС документы.