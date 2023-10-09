Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Об этом он сказал после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛа в Беэр-Шеве.

По его словам, он приказал "полностью осадить" сектор Газа для борьбы с террористами ХАМАС, пишет Times of Israel.

"Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - заявил Галлант.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о том, что выбила террористов из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

За двое суток было мобилизовано 300 тыс. резервистов.