Россия ночью выпустила по Украине пять ракет и 74 дрона

В ночь на четверг Россия выпустила по Украине пять ракет разных типов и 74 ударных беспилотника типа «шахед». Об \том сообщили Воздушные силы ВСУ.

По их информации, две ракеты и 60 дронов были сбиты.

Как сказано в сообщении Воздушных сил, три авиационных крылатых ракеты Х-59/69 были выпущены из воздушного пространства Курской и Белгородской областей, из этого же района Украину атаковали двумя ракетами, «тип которых сейчас устанавливается».

«В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БПЛА Shahed-131/136. Еще 14 ударных БПЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины», - говорится в сообщении ВСУ.

Силы ПВО работали в пределах девяти областей Украины: Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой.

Ранее власти Киевской области сообщали, что в ночь на четверг столичный регион был атакован примерно 15 российскими дронами, но все они были сбиты.