Последнее обновление: 22.08.2024 17:32

В Краснодарском крае загорелся паром с топливом

В Краснодарском крае загорелся паром с топливом.

По информации российских СМИ, в перевозивший вагоны-цистерны с топливом паром, пришвартованный в порту Кавказ в Керченском проливе, попала ракета, запущенная со стороны Украины. Местные жители и Telegram-каналы сообщают о сильном пожаре в порту и публикуют фото и видео с заметными издалека объемными клубами дыма.

Российский оперативный штаб "Краснодарский край" подтвердил факт инцидента, подробности о пострадавших и площади пожара пообещали предоставить позднее. В связи с пожаром остановлено движение по Крымскому мосту

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