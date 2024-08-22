В Краснодарском крае загорелся паром с топливом.

По информации российских СМИ, в перевозивший вагоны-цистерны с топливом паром, пришвартованный в порту Кавказ в Керченском проливе, попала ракета, запущенная со стороны Украины. Местные жители и Telegram-каналы сообщают о сильном пожаре в порту и публикуют фото и видео с заметными издалека объемными клубами дыма.

Российский оперативный штаб "Краснодарский край" подтвердил факт инцидента, подробности о пострадавших и площади пожара пообещали предоставить позднее. В связи с пожаром остановлено движение по Крымскому мосту