Последнее обновление: 27.08.2024 16:19

РФ впервые атаковала подстанции кассетными ракетами

РФ в понедельник 26 августа впервые атаковала подстанции Украины кассетными ракетами, но благодаря защите потеряно было очень небольшое их количество. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость".

Так, по его словам, в понедельник во время ракетной атаки РФ произошли первые удары кассетными ракетами по украинским подстанциям.

"Мы из десятков ударов вчера потеряли очень небольшое количество оборудования благодаря первому и второму уровню защиты", - заявил он.

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

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