Ситуация в Беловском районе Курской области «очень напряженная»

Ситуация в Беловском районе Курской области остается напряженной, добровольная эвакуация населения продолжается. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев.

«Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора (в селе) Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района — будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории — убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», - заявил он в Telegram-канале.

Накануне Волобуев опубликовал видео, в котором сообщил, что в районе действует диверсионная группа ВСУ.

«К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. Ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях», - говорил Волобуев.

До его заявления о проникновении ВСУ в Беловский район писали российские провоенные блогеры, однако позже они дезавуировали свои сообщения.

Минобороны России днем в воскресенье утверждало, что была «пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области».