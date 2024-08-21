Последнее обновление: 21.08.2024 16:47

Минфин Беларуси планирует в 2025 году рефинансировать 75% обязательств по внешнему госдолгу

Минфин Беларуси планирует в 2025 году привлекать внешние ресурсы с целью рефинансировать 75% обязательств по внешнему госдолгу. Об этом заявил глава ведомства Юрий Селиверстов.

"Что касается наших внешних обязательств по выплате государственного долга на следующий год, это плановые цифры, суммы достаточно большие. Нам придется как привлекать ресурсы на внутреннем рынке, так и работать на внешнем рынке по рефинансированию этих долгов. Думаем, что по порядка 75% этих долгов будем работать, чтобы их рефинансировать", - сказал чиновник, которого цитируют госмедиа.

Данные о состоянии внешнего госдолга Минфин Беларуси не публикует с 2022 года.



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