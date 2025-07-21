Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

Китай запретит перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после регистрации

Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после их регистрации, пытаясь решить проблему продажи подержанных автомобилей с нулевым пробегом. Об этом сообщает Reuters.

Auto Review, издание, которое издает Китайская ассоциация автопроизводителей, сообщило об этом в редакционной статье, опубликованной на своем аккаунте в WeChat. В ней говорится, что Китайская ассоциация автодилеров, другая отраслевая группа, отдельно предложила систему кодов для экспорта подержанных автомобилей.

Chery и BYD были среди компаний, которые планировали привлечь дилеров к ответственности за нарушения, включая лицензирование автомобилей до их продажи.

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