Внутренний спрос поддерживает рост белорусской экономики - ЕАБР

Внутренний спрос продолжает поддерживать рост белорусской экономики. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

«Рост ВВП в Беларуси составил 2,1% г/г в январе-июне 2025 г. после 2,5% г/г за январь-май. По итогам I полугодия объем промышленного выпуска сложился близким к уровню аналогичного периода прошлого года после роста на 1% за январь-май. Рост экономики поддерживается секторами, ориентированными на внутренний спрос», - говорится в сообщении.

В I полугодии розничный товарооборот увеличился на 9% г/г, товарооборот общественного питания – на 4,9%, сохранив темпы близкие к уровню января-мая. Устойчивый рост сохраняется в строительстве (+13% г/г за январь-июнь).

«На повышенном уровне сохраняется инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал выросли на 14% г/г за январь-июнь, после 14,7% г/г за январь-май», - отмечают аналитики ЕАБР.